Больше никаких ангелов. Victoria's Secret впервые за четверть века отменила шоу нижнего белья

Низкие рейтинги и падение продаж отразились на традициях самого известного бренда нижнего белья Victoria's Secret. За отменой ежегодного показа последует воссоздание всего имиджа, уверяет владелец — американская компания L Brands.

Компания, как пишут «Ведомости» 22 ноября, официально объявила об отмене ежегодного Victoria's Secret Fashion Show, который не состоится впервые за 25 лет. L Brands объясняет решение необходимостью перенаправить средства, которые обычно идут на шоу на работу над развитием и воссозданием своего имиджа. Эксперты вспоминают, что в прошлом году у шоу Victoria's Secret были самые низкие рейтинги за всю его историю.

Издание также отмечает, что официальная отмена последовала спустя сутки после публикации печальной для компании квартальной отчетности: за июль — сентябрь доход снизился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи бренда снижаются с конца 2016 года.

Отмена шоу — не первый шаг Victoria’s Secret в смене маркетинговой политики. В октябре бренд впервые представил рекламную кампанию с участием plus size модели, а в августе заключил контракт с трансгендерной моделью — 22-летней бразильянкой Валентиной Сампайо.



