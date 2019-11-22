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Общество
22.11.2019 00:26
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Стало плохо прямо на границе. После обращения к Путину финну вернули конфискованную яхту, но из России так и не выпустили

Финский бизнесмен Ярмо Ахонен, чью яхту в 2017 году конфисковали российские власти по подозрению в незаконном предпринимательстве, уже сутки не может покинуть Россию на возвращенном ему судне. Бизнесмену стало плохо прямо на границе.

предоставлено Ярмо Ахоненом
предоставлено Ярмо Ахоненом

«Конфискованную яхту вернули [по решению суда]. Сейчас не понимаю, почему я не могу покинуть Россию. От меня требуют какие-то бумаги», – рассказал в ночь на 22 ноября Ахонен  «Фонтанке».

По его словам, Charlotte он получил 20 октября (копия о возвращении нереализованного имущества должнику есть в распоряжении редакции), однако судно с 10 утра 21 октября застряло в морском пункте пропуска «Брусничное» на Сайменском канале. Ахонен отметил, что не понимает, чего от него хотят. 


Российский представитель бизнесмена уточнил, что, несмотря на имеющиеся документы «в полном объеме», таможенники якобы уже досмотрели судно дважды (копия уведомления есть в распоряжении редакции), однако добро на проход в Суоми финн так и не получил. 

Ситуация усугубляется холодной погодой, которая сказалась на здоровье Ахонена. Ему вызвали скорую, зафиксировав плохое состояние из-за сахарного диабета. «Ярмо в отчаянии. Он просто лежит. Его состояние очень плохое», – констатирует один из пассажиров яхты.

«Фонтанка» отправила запрос Выборгской таможне по поводу ситуации.


© Фонтанка.Ру

Справка:

Дело владельца фирмы  Japi Matkat началось в 2017 году, когда в России он лишился своего судна. Начальник Выборгской таможни, генерал-майор Александр Ястребов рассказал «Фонтанке», что причиной задержки яхты, выпущенной еще в 1922 году, стало «осуществление экскурсионной деятельности и перевозка пассажиров по внутреннему маршруту акватории Выборгского залива: поселок Советский – остров Игривый – остров Крепыш – город Высоцк». Это стало основанием для возбуждения дела об административном правонарушении по части 2 статьи 16.24 КоАП РФ («Незаконные операции с временно ввезенными транспортными средствами»).

Ахонен настаивает, что он неоднократно ходил на судне в Россию, и никаких проблем у него не возникало. Его злополучная поездка в июне 2017-го якобы никак не была связана с туризмом.

В 2019 году он попытался привлечь внимание к своему делу, обратившись к президенту РФ Владимиру Путину, когда тот приезжал с визитом в Хельсинки. 

Подробнее о деле Ахонена читайте в материале «Фонтанки» «Как предприимчивый финн лишился яхты в Выборге».

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