Происшествия
В Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ветра 38 метров в секунду. Контейнеры в порту уже полетели
В Новороссийске объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за возможного усиления ветра до 38 метров в секунду. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 21 ноября на сайте администрации города.
Ветер такой силы официально считается ураганным, уточняют чиновники. Причем максимальной силы он, по прогнозам синоптиков, достигнет только завтра. При этом, как сообщают местные СМИ, уже сегодня в городе валятся деревья, строительные леса и дорожные знаки. В соцсетях опубликованы видео и фото с «летающими контейнерами» в порту Новороссийска.
22 ноября во всех школах города отменили занятия, синоптики прогнозируют волны высотой до трех метров. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Instagram также опубликовал предупреждение и сообщил, что в одной из школ Новороссийска уже повреждена крыша.
В Новороссийске сложная погодная ситуация: в ближайшие часы и завтра утром ожидается ураганный ветер и волны высотой до трех метров. Уже повреждена крыша одной из школ. ? В городе будет введен режим ЧС. Поручил перевести все экстренные службы муниципалитета в режим полной готовности. Они должны быть готовы оперативно ликвидировать последствия непогоды. При необходимости задействуем спасателей и технику из соседних муниципалитетов. Глава города @dyachenko_nvrsk держит ситуацию на личном контроле. ? Отдельно обращаюсь к жителям Новороссийска: будьте предельно осторожны, берегите себя и не выходите из дома без крайней необходимости. #новороссийск #экстренноепредупреждение #чс #ураган #краснодарскийкрай