В Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ветра 38 метров в секунду. Контейнеры в порту уже полетели

В Новороссийске объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за возможного усиления ветра до 38 метров в секунду. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 21 ноября на сайте администрации города.

Ветер такой силы официально считается ураганным, уточняют чиновники. Причем максимальной силы он, по прогнозам синоптиков, достигнет только завтра. При этом, как сообщают местные СМИ, уже сегодня в городе валятся деревья, строительные леса и дорожные знаки. В соцсетях опубликованы видео и фото с «летающими контейнерами» в порту Новороссийска.





22 ноября во всех школах города отменили занятия, синоптики прогнозируют волны высотой до трех метров. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Instagram также опубликовал предупреждение и сообщил, что в одной из школ Новороссийска уже повреждена крыша.