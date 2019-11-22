Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: -4
$ 63.84р
70.70р
00:34 22.11.2019
Расширенный поиск

Происшествия
22.11.2019 00:14
Печать

В Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ветра 38 метров в секунду. Контейнеры в порту уже полетели

В Новороссийске объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за возможного усиления ветра до 38 метров в секунду. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 21 ноября на сайте администрации города. 

Ветер такой силы официально считается ураганным, уточняют чиновники. Причем максимальной силы он, по прогнозам синоптиков, достигнет только завтра. При этом, как сообщают местные СМИ, уже сегодня в городе валятся деревья, строительные леса и дорожные знаки. В соцсетях опубликованы видео и фото с «летающими контейнерами» в порту Новороссийска. 


22 ноября во всех школах города отменили занятия, синоптики прогнозируют волны высотой до трех метров. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Instagram также опубликовал предупреждение и сообщил, что в одной из школ Новороссийска уже повреждена крыша.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Новороссийске сложная погодная ситуация: в ближайшие часы и завтра утром ожидается ураганный ветер и волны высотой до трех метров. Уже повреждена крыша одной из школ. ? В городе будет введен режим ЧС. Поручил перевести все экстренные службы муниципалитета в режим полной готовности. Они должны быть готовы оперативно ликвидировать последствия непогоды. При необходимости задействуем спасателей и технику из соседних муниципалитетов. Глава города @dyachenko_nvrsk держит ситуацию на личном контроле. ? Отдельно обращаюсь к жителям Новороссийска: будьте предельно осторожны, берегите себя и не выходите из дома без крайней необходимости. #новороссийск #экстренноепредупреждение #чс #ураган #краснодарскийкрай

Публикация от Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi)

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      21.11.2019 18:00

      Немецкие технологии в петербургских домах

      Застройщик «Терминал-Ресурс» провёл цикл совместных партнёрских мероприятий с производителем качественных немецких полов и окон Rehau.
      Setl City
      21.11.2019 16:23

      «Петербургская Недвижимость» открыла продажи новой очереди ЖК «Чистое небо»

      Компания вывела на рынок десятую очередь популярного квартала в Приморском районе. Она состоит из трех домов, расположенных вдоль Арцеуловской аллеи.
      Группа «Эталон»
      21.11.2019 16:12

      ЖК BOTANICA вошел в ТОП-10 лучших жилых комплексов Санкт-Петербурга

      20 ноября состоялась торжественная церемония награждения ТОП-10 лучших компаний и жилых комплексов Санкт-Петербурга – номинантов городской премии «Фонтанка.ру – Признание и Влияние».
      ГК «Полис Групп»
      21.11.2019 15:21

      Дома ЖК «Полис на Неве» от ГК «Полис Групп» находятся на Госкомиссии

      ГК «Полис Групп» направила в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга (Госстройнадзор) заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Полис на Неве» на Октябрьской набережной. Строительная готовность объекта (корпусов №1 и №2) составляет 100%.
      Группа «Эталон»
      21.11.2019 15:12

      Группа «Эталон» вошла в ТОП-50 лучших работодателей России по версии Forbes

      Группа «Эталон» стала единственной девелоперской и строительной компанией, вошедшей в рейтинг 50 лучших работодателей России по версии Forbes.
      Группа ЦДС
      21.11.2019 14:37

      Банк-партнер снизил ставку для клиентов Группы ЦДС

      Райффайзенбанк снизил ипотечные ставки для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах Группы ЦДС. Теперь они начинаются от 8,39% годовых.
      Группа «Эталон»
      21.11.2019 13:16

      Квартал Che от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще двух банков

      АО БАНК «СНГБ» и ПАО АКБ «Металлинвестбанк» аккредитовали по ипотеке новый проект Группы «Эталон» – Квартал Che, который реализуется в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      21.11.2019 13:05

      В новом 21 квартале ЖК «Северная долина» выведены в продажу 295 квартир комфорт-класса

      «Главстрой Санкт-Петербург» расширяет продажи жилья комфорт-класса в новом 21 квартале ЖК «Северная долина». В корпусе № 35 отсутствуют студии, на этаже расположено по 6 квартир с полной отделкой.
      Glorax Development
      21.11.2019 13:00

      В VI квартале Golden City началось благоустройство

      Компания Glorax Development приступила к работам по благоустройству территории VI квартала жилого комплекса Golden City, который возводится на намывных территориях Васильевского острова. После досыпки песка специалисты приступят к созданию проезжей части и пешеходных дорожек, а также устройству внутреннего двора.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      21.11.2019 12:36

      Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» обсудил кадровые изменения в Правлении

      20 ноября 2019 года состоялось очередное заседание Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», где были обсуждены кадровые изменения в Правлении Банка.
      предоставлено компанией Bau City Development
      21.11.2019 12:12

      В ЖК BauHaus открыта продажа коммерческих помещений

      В Московском районе появилась новая возможность развития бизнеса. Возле метро «Звёздная» формируется перспективная для инвестиций среда.
      "ИнтерГрупп"
      21.11.2019 10:42

      ИнтерГрупп объявляет распродажу квартир в Московском районе

      Только до 30 ноября – всех ждут уникальные предложения. Проведите эти дни с пользой – приходите в офис компании Интер Групп и покупайте квартиру на специальных условиях со скидками до 500 тысяч*