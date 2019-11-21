Под Петербургом семейный конфликт закончился автоматными очередями из окна

Во Всеволожском районе Ленобласти задержан подозреваемый в стрельбе из окна. Как пишет 21 ноября 47news, пострадавших в результате происшествия нет. По предварительной информации, причиной для автоматных очередей стал семейный конфликт.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти изданию уточнили, что в квартире дома в Колтушах, из которой раздавались выстрелы, задержан 39-летний мужчина. У него изъяли охолощенное оружие, которое конструктивно схоже с автоматом. Отметим, информация о стрельбе с балкона дома №5 по Школьному переулку очевидцы в соцсети «Вконтакте» сообщили около десяти вечера 21 ноября. На записи видны вспышки и слышны выстрелы.



