«Просмотр матча был прерван». Приставы не дали фанату насладиться хоккеем — телевизор арестовали

Во время рейда по квартирам должников за капремонт судебные приставы в Новосибирске застали неплательщика за просмотром хоккейного матча. Телевизор пришлось выключить.

Об этом 21 ноября сообщает региональное управление ФССП. Проверяли 17 адресов, по одному из них из-за двери слышались возгласы болельщика — показывали матч «Сибирь – Ак Барс». Телевизор работал на всю громкость, достучаться до должника удалось только в перерыве между периодами. Приставы на пороге его удивили, но противиться их визиту он не стал и поспешил передвинуться поближе к экрану. «На вопросы о причинах невыплаты долга, который составляет почти 19 тысяч рублей, мужчина отвечал неоднозначно, не отрываясь при этом от просмотра хоккейного матча. Судебный пристав, оценив имущественное положение должника, принял решение о наложении ареста на его телевизор. Просмотр матча был прерван», – описывают процесс в новосибирском управлении.

Забирать технику не стали, оставив ее у болельщика на ответственном хранении. Если же он заплатит за капремонт, то к следующей игре телевизор уже могут реализовать в счет долга.



