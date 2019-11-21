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Власть
21.11.2019 23:27
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«Считаем своей братской страной». Президент Сербии заявил, что не собирается менять политику по отношению к России из-за шпионского скандала

Сербия не будет менять политику военного нейтралитета и отношение к России из-за шпионского скандала. Об этом 21 ноября заявил президент страны Александр Вучич после встречи с послом России Александром Боцан-Харченко, пишет РИА «Новости». 

Также Вучич подтвердил свой визит в Сочи 4 декабря, а также назначил внеочередное заседание Совета национальной безопасности на вечер четверга.

«Что касается нас, мы свою политику по отношению к России не будем менять. Ее считаем своей братской страной и продолжим самое лучшее сотрудничество во всех областях. Кроме того, что и в этом, разведывательном, смысле свою землю защищать и сохранять. Сербия свою политику не будет менять в сторону поворота в НАТО, она не хочет в НАТО или ОДКБ, или третий военный блок, и я это повторяю четко и ясно», – заявил Вучич.


Справка:

Напомним, в сербском сегменте Интернета появилось видео, на котором якобы запечатлен сотрудник российского посольства в Белграде во время передачи взятки высокопоставленному сербскому госслужащему. «На этом видео офицер Главного военного разведывательного управления (ГРУ) России полковник Георгий Викторович Клебан, который платит своему сербскому агенту, являющемуся высокопоставленным сербским чиновником. Клебан работает в посольстве России в Белграде. Вот что с нами делают русские "друзья"», – сообщает автор ролика. 

В МИД РФ назвали видеозапись провокацией. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что отношения между Россией и Сербией носят настолько «братский характер», что их ничего не сможет испортить.

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