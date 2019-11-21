«Считаем своей братской страной». Президент Сербии заявил, что не собирается менять политику по отношению к России из-за шпионского скандала

Сербия не будет менять политику военного нейтралитета и отношение к России из-за шпионского скандала. Об этом 21 ноября заявил президент страны Александр Вучич после встречи с послом России Александром Боцан-Харченко, пишет РИА «Новости».

Также Вучич подтвердил свой визит в Сочи 4 декабря, а также назначил внеочередное заседание Совета национальной безопасности на вечер четверга.

«Что касается нас, мы свою политику по отношению к России не будем менять. Ее считаем своей братской страной и продолжим самое лучшее сотрудничество во всех областях. Кроме того, что и в этом, разведывательном, смысле свою землю защищать и сохранять. Сербия свою политику не будет менять в сторону поворота в НАТО, она не хочет в НАТО или ОДКБ, или третий военный блок, и я это повторяю четко и ясно», – заявил Вучич.



