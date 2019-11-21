«Закупка осуществляется вследствие аварии». Омский аэропорт защитят от чрезвычайных ситуаций картиной с Николаем Чудотворцем

ОАО «Омский аэропорт» купило картину «Никола Зимний». Как пишет 21 ноября «Тайга.инфо», изображение святого Николая Чудотворца нанесено на полотно размером 105 на 200 см и обошлось аэропорту в 300 тысяч рублей.

Создана картина еще в 2005 году, продавцом выступает физическое лицо.

«Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций», – цитирует «Тайга.инфо» данные с сайта госзакупок.

Отметим, «Никола Зимний» – православный праздник, отмечающийся 19 декабря, приурочен ко дню смерти святого. Николай Чудотворец считается, в том числе, покровителем путешествующих.



