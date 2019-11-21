Тестировать на наркотики потенциальных водителей начнут с июля. Врач, которая одобрила новый порядок, уволилась

Минздрав опубликовал приказ, согласно которому справки от нарколога для получения водительских прав будут необходимы только с 1 июля. Директор Национального научного центра наркологии имени В.П. Сербского Татьяна Клименко, с чьей подписи порядок был одобрен, оставила должность.

Об увольнении 21 ноября сообщает телеграм-канал Baza, факт в разговоре с РБК подтвердила сама Клименко, однако о причинах она говорить отказалась. Она лишь отметила, что сама написала заявление, о принудительном увольнении речи не идет. Директор в сентябре давала положительный отзыв на новый порядок получения водительского удостоверения. Согласно приказу, с 22 ноября этого года потенциальные водители должны были получать справки теперь и о том, что у них нет хронического алкоголизма. Порядок также предусматривает прохождение теста на содержание в организме наркотических веществ. Нововведения вызвали ажиотаж в диспансерах по всей стране, также сообщалось о существенном подорожании прохождения этого медосмотра. «Фонтанка» проверила и петербургские диспансеры, но ужасающих очередей, как в других городах, не увидела.

После того, как в Казани в очереди умер пенсионер, а документ раскритиковал Владимир Путин, Минздрав заявил, что отложит дату вступления приказа в силу. Вечером 21 ноября министерство опубликовало новый приказ, согласно которому новый порядок необходимо будет соблюдать с 1 июля 2020 года.

«Будет проведён дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах», – добавили в министерстве.



