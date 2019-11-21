«Надежная гарантия мира на планете». Путин рассказал, что погибшие при взрыве под Северодвинском разрабатывали уникальное оружие

Новейшая ракетная двигательная установка, при испытаниях которой погибли сотрудники «Росатома», не имеет аналогов в мире. Россия продолжит совершенствовать это оружие. Об этом 21 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения орденов Мужества вдовам специалистов, погибших в августе под Северодвинском, пишет «Интерфакс».

«Сам факт обладания такими уникальными технологиями является сегодня важнейшей надежной гарантией мира на планете. Речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами», – сказал Путин.

Общение с родственниками погибших президент продолжил «в неформальной обстановке за чаепитием», уточняет «Интерфакс».



