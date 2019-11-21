Фанаты ждали третью часть игры Half-Life 15 лет. Теперь Valve советует им покупать шлемы виртуальной реальности и играть за женщину в приквеле

Компания-разработчик Valve официально анонсировала Half-Life: Alyx — новую игру в знаменитой вселенной. Анонс состоялся 21 ноября в 21.00 по Москве. У игры появилась страница в магазине Steam и первый трейлер. Продолжения Half-Life ждали 15 лет, игра стала легендой и мемом, но разработчики до третьей части так и не добрались.

Вопреки многолетним чаяниям геймеров, новая игра будет являться, по сути, приквелом — сюжет расскажет о событиях, произошедших между первой и второй частями Half-Life. Протагонистом, как и сообщалось ранее, стала Аликс Вэнс — одна из героинь Half-Life 2. По сюжету, девушка еще не встретила главного героя первых двух частей Гордона Фримена и ведет борьбу с Альянсом (расой существ из другого измерения) своими силами.

В трейлере показаны пейзажи и монстры, знакомые фанатам серии — например, Цитадель, страйдеры (огромные бронированные пауки), и, конечно, хедкрабы (существа, вцепляющиеся в голову, со встречи с ними начиналась первая часть игры). Традиционно в игре, помимо экшн-составляющей, будут еще и головоломки.





Примечательно, что поиграть в Half-Life: Alyx смогут лишь обладатели шлемов виртуальной реальности. Релиз новой игры по культовой франшизе — попытка Valve популяризировать VR, который до сих пор не вызывает у геймеров о особого интереса. Летом этого года компания Valve представила собственный VR-шлем — Valve Index. В России он не продается.

Согласно странице в Steam, выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года.

Half-Life — видеоигра в жанре научно-фантастического шутера от первого лица, выпущенная компанией Valve Software 19 ноября 1998 года. Главным героем является молчаливый ученый-физик Гордон Фримен, который в ходе научного эксперимента вынужден сражаться с пришельцами из иного мира, чтобы спасти Землю. Игра обрела культовый статус, а также изменила мир экшн-игр, привнеся в них интересный запутанный сюжет, головоломки и нового героя — очкарика вместо десантника. В 2004 году вышла вторая часть, а впоследствии — два дополнения. Полноценной третьей части, которая закончит историю Гордона Фримена, игроки ждут уже 15 лет. За это время Valve стала монстром игровой индустрии — она владеет самым популярным в мире онлайн-магазином игр Steam и развивает одну из самых известных киберспортивных дисциплин — Dota2. Однако третьей части игры, которая принесла Valve успех, пока не видно даже в планах.