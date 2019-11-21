Крупнейшего подрядчика «Газпрома» у Ротенберга купила неизвестная компания. Ее зарегистрировали несколько месяцев назад

Крупнейшего подрядчика «Газпрома» – компанию «Стройгазмонтаж» – у Аркадия Ротенберга купило непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг», которое было зарегистрировано за несколько месяцев до сделки. Об этом 21 ноября пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц.

Компания «Стройинвестхолдинг» зарегистрирована 3 июля 2019 года в «Башне Федерация» на Пресненской набережной в Москве. Единственным учредителем является Ольга Сафонова, которой, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежат также десять компаний в Иркутской, Тюменской и Самарской областях. Правда, девять из них уже не работают, а еще одна находится в процессе ликвидации.

Напомним, о продаже Ротенбергом «Стройгазмонтажа» стало известно 7 ноября. Источники нескольких деловых СМИ тогда сообщали, что покупателем якобы выступил «Газстройпром» – новый единый подрядчик госмонополии. 49% в нем принадлежат самому «Газпрому», остальное — Газпромбанку и физическим лицам.



