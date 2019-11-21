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Бизнес
21.11.2019 21:40
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Крупнейшего подрядчика «Газпрома» у Ротенберга купила неизвестная компания. Ее зарегистрировали несколько месяцев назад

Крупнейшего подрядчика «Газпрома» – компанию «Стройгазмонтаж» – у Аркадия Ротенберга купило непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг», которое было зарегистрировано за несколько месяцев до сделки. Об этом 21 ноября пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц. 

Компания «Стройинвестхолдинг» зарегистрирована 3 июля 2019 года в «Башне Федерация» на Пресненской набережной в Москве. Единственным учредителем является Ольга Сафонова, которой, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежат также десять компаний в Иркутской, Тюменской и Самарской областях. Правда, девять из них уже не работают, а еще одна находится в процессе ликвидации.

Напомним, о продаже Ротенбергом «Стройгазмонтажа» стало известно 7 ноября. Источники нескольких деловых СМИ тогда сообщали, что покупателем якобы выступил «Газстройпром» – новый единый подрядчик госмонополии. 49% в нем принадлежат самому «Газпрому», остальное — Газпромбанку и физическим лицам.


Справка:

«Стройгазмонтаж» был создан в 2008 году. Аркадий Ротенберг тогда за 8,3 млрд рублей купил у «Газпрома» пять строительных «дочек» вместе с контрактами: «Ленгазспецстрой», «Волгограднефтемаш», «Спецгазремстрой», «Краснодаргазстрой» и «Волгогаз». К 2014 году «Стройгазмонтаж» стал крупнейшим подрядчиком газовой монополии. По данным системы СПАРК, в 2014 – 2018 годах выручка компании Ротенберга составила 1,5 трлн рублей, были выплачены дивиденды на 77 млрд рублей.

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