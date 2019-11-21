Премьер-министру Израиля впервые в истории предъявят обвинения по трем уголовным делам

Действующему премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху предъявят обвинения по трем уголовным делам. Об этом 21 ноября в прямом эфире местного телевидения заявил генпрокурор страны Авихай Мандельблит.

Нетаньяху подозревают в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием, официальное предъявление обвинений состоится в ближайшее время. Уходить со своего поста премьер-министр в такой ситуации не обязан.

Напомним, среди прочего, Нетаньяху обвиняют в предоставлении компании Bezeq преференций в обмен на позитивное освещение деятельности премьера. Шауль Алович, глава Bezeq, является давним знакомым чиновника. Кроме того, следствие считает, что Нетаньяху получал дорогостоящие подарки от продюсера-миллиардера Арнона Мильчена. В обмен на это премьер якобы помог Мильчену восстановить вид на жительство в США, а также лоббировал его бизнес-интересы. Наконец, в рамках третьего дела Нетаньяху подозревают в незаконном сговоре с владельцем ИД «Едиот ахронот» Арноном Мозесом. По версии следствия, премьер-министр обещал продвинуть законопроект о запрете бесплатного распространения в Израиле газет. В обмен на это Мозес якобы обещал снизить уровень критики в адрес чиновника и его жены. Отметим, жену Нетаньяху Сару ранее уже приговорили к большому штрафу за то, что она заказывала еду в ресторанах за счет бюджета. Действующему премьер-министру Израиля обвинения официально предъявляются впервые в истории.



