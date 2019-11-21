Руководство российской Федерации лёгкой атлетики отстранили из-за дела легкоатлета Данилы Лысенко

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранен из-за дела прыгуна в высоту Данилы Лысенко, которого обвнили в нарушении допинговых правил.

Вместе с ними на время отстранили исполнительного директора ВФЛА Александра Паркина, президента региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артура Карамяна, начальника отдела спортивных программ ВФЛА Елену Орлову, антидопингового координатора ВФЛА Елену Иконникову и тренера Лысенко Евгения Загорулько, сообщает 21 ноября РИА Новости со ссылкой на независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU).

Дело против Лысенко в августе 2018 года завела Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF). Спортсмену вменили недоступность для допинг-контроля. От соревнований Лысенко на время отстранили. Позже он якобы представил документы, согласно которым он не прошел допинг-контроль из-за независящих от него обстоятельств. Но расследование выявило противоречия между устными показаниями атлета и предоставленными документами, что сочли фальсификацией.

The Sunday Times утвержадала, что спортсмен пропускал допинг-тесты, при этом в качестве причины будто бы указывал проблемы со здоровьем. Собеседник газеты рассказал, что адрес клиники, которая выдавала справку, якобы оказался фальшивым.





В ходе заключительного этапа расследования, который прошел с 10 апреля по 21 ноября, представители AUI провели 22 интервью со свидетелями, изъяли 14 электронных устройств (в том числе мобильные телефоны), провели анализ более 6 терабайт электронных данных и перевели с русского на английский около семи тысяч документов и записей.

Ранее сообщалось, что допинговый скандал с российским легкоатлетом может привести к отстранению российской сборной от участия в Олимпиаде-2020 в Токио.