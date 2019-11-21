Российский программист получил в США четыре года тюрьмы за кражу 855 тысяч долларов. Но освободится раньше

Российского программиста Станислава Лисова суд в США приговорил к четырем годам лишения свободы. Прокурор требовал пять лет. На свободу Лисов выйдет через несколько месяцев, поскольку ему зачли срок ареста, сообщает 21 ноября РИА Новости.

Лисова задержали в январе 2017 года в Барселоне. В январе 2018 года его экстрадировали в США, а в феврале 2019 года он признал вину в краже 855 тысяч долларов со счетов в американских банках с помощью «трояна» NeverQuest.

Сообщалось, что это программное обеспечение было разработано для получения доступа к ПК и компьютерам финансовых учреждений с целью кражи банковских реквизитов, информации о картах и финансовых транзакциях. Кроме того, предполагалось, что «подозреваемый продавал на "черном рынке" информацию о доступе и личную информацию своих жертв».



