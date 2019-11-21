«Волхонка» выпускает газы. Знаменитый мусорный полигон Ленобласти увеличат в полтора раза, чтобы озеленить

В рамках рекультивации бывшему мусорному полигону «Южный» на Волхонском шоссе хотят досыпать 6,3 млн кубометров строительных отходов. Это полмиллиарда прибыли в карман арендатора.

полигон на Волхонском шоссе//Иихаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Вечером 28 ноября в здании администрации МО «Ломоносовский муниципальный район» состоятся общественные слушания по проекту рекультивации полигона у Волхонского шоссе «Южный» (в обиходе «Волхонка»). К 12 млн кубометров мусора предлагают добавить еще 6,3 млн — чтобы выровнять тело террикона и сделать его пожаробезопасным. «Худеть» полигону, который подрастет в высоту с 40 до 50 метров, предстоит за счет вывода газов, в основном метана, через скважины.

Проект по заказу компании «ЛенОблРекультивация» подготовило ООО «СК «Гидрокор». В рамках рекультивации, которая займет не менее 14 лет, свалочные массы предполагается накрыть «пирогом», нижний слой которого представляет собой 6,3 млн куб. м «инертных отходов 4 и 5 классов опасности», а верхний — растительный грунт с высаженными растениями. Между ними — слои геотекстиля, геокомпозита и геомембрана. Тело и откосы насыпи будут равномерно пронизывать скважины для отвода газа, в основном, как следует из документации, метана.

В рамках первого, технического этапа, который продлится 10 лет, отводится 18 месяцев на подготовку и 8,5 лет – на основные работы. Они, по плану, должны начаться в июле 2021 года. Подрядчику предстоит сформировать профиль террикона с добавлением отходов, нарезать откосы и соорудить скважины дегазации. 40-метровый курган при этом подрастет до 50 метров. Четыре последних года — биологический этап восстановления растительного слоя.

Что интересно, завоз дополнительных 6,3 млн кубометров строительного грунта — это примерно половина объема «Волхонки» по состоянию на май 2018 года (12,08 млн метров в кубе). По словам игроков рынка, в ноябре 2019-го средняя цена легального вывоза кубометра строительного грунта составляет 84 рубля, включая НДС. С учетом заявленных в проекте объемов, если отбросить инфляцию, рекультиватор свалки может на этом заработать почти 530 млн рублей.





«ЛенОблРекультивация» получила в аренду два участка общей площадью 71 га, на которых расположена «Волхонка», в феврале 2018 года. Срок аренды – 10 лет, то есть к моменту старта озеленительного этапа текущий договор уже закончится. Согласно данным СПАРК, компания была учреждена в феврале 2017 года, ее гендиректором и единственным владельцем является Владислав Кудрявцев. Информации об этом предпринимателе в открытых источниках почти нет. Однако ранее 47News подметили любопытное, из которого можно сделать вывод, что нынешний арендатор — не чужой областной «Управляющей компании по обращению с отходами» («Управляйке»). Она на четверть принадлежит Ленобласти и ранее контролировала «Волхонку», а теперь еще и получила статус единого оператора по обращению с отходами в регионе. Перед заключением договора аренды с фирмой Кудрявцева «Управляйка» разослала поставщикам строительных грунтов уведомление о прекращении оказания услуг. Аналогичное письмо с предложением вскоре пришло и от «ЛенОблРекультивации». Телефоны ответственного лица в обоих письмах совпадали.

Уточнить планы оператора по продлению аренды на время биологического периода не удалось. Сайт «ЛенОблРекультивации» неактивен, как и номер телефона, указанный в СПАРКе.

Представитель разработчика проекта, строительной компании «Гидрокор», рассказал «Фонтанке»: «В проектной документации есть перечень отходов, это в основном инертные материалы: строительные отходы и материалы, которые не представляют угрозу окружающей среде, различные грунты». По его словам, основной смысл этого слоя – перекрытие свалочных масс от возникновения пожаров.

«Пожары возникали из-за того, что воздух попадал в гниющие отходы, которые имеют большую температуру (процесс гниения в принципе сопровождается повышением температуры). Мы перекрываем им кислород и таким образом формируем пожаробезопасный слой, который будет препятствовать попаданию воздуха внутрь полигона и убирать неприятные запахи», – добавил разработчик. Кроме того, в компании объяснили, что строительный грунт будут свозить для выравнивания тела террикона.

Согласно проектной документации, суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников подготовительного периода составят 12,2 тысяч тонн ежегодно. Аналогичные показатели основного (восьмилетнего) периода составляют 10,5 тысяч тонн в год, во время биологического этапа — 4,07 тысяч тонн в год. Основной вклад в загрязнение атмосферы, 95-96%, будет вносить метан. Остальное – диоксид углерода, толуол, аммиак, формальдегид, бензол, сероводород, фенол и другие вещества. Проект не предусматривает газосборники, вещества будут уходить в атмосферу.

В «Гидрокоре» со ссылкой на проведенные газохимические исследования говорят, что основную часть метана и других газов полигоне уже выдохнул, так как свалка действует более 40 лет. «На данном этапе выбросы в атмосферу незначительные, однако в рамках проектных решений мы обязаны предусмотреть, чтобы под поверхностью не скапливались возможные газы», – сообщил разработчик проекта.

Обустройство газосборников для последующего сжигания газа представитель компании назвал экономически нецелесообразной. «Просто так сжигать газ совсем бессмысленно, а чтобы извлечь экономическую выгоду, его необходимо довольно большое количество. Это применимо к действующим полигонам, куда завозятся биоразлагаемые материалы», – пояснил он.





«Если данные в проекте верны, этот полигон выбрасывает метана примерно столько, сколько природного газа потребляет котельная, обслуживающая несколько кварталов (гигакалорий на 130 прикидочно). 11,7 тысяч тонн метана ежегодно на первом этапе, потом 10,1 тонн ежегодно, и только лет через 10 – снижение. Однако коэффициент перерасчета для воздействия метана на климат составляет 25 (относительно углекислого газа). То есть воздействие полигона на климат эквивалентно воздействию уже 25 таких котельных, а пользы – никакой», – говорит глава центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.

Но исходные цифры сами по себе вызывают некоторое подозрение, считает эксперт, так как расчеты выброса метана в проектной документации даны с точностью до граммов. А задача определения, сколько свалочное тело выделяет газов, является одной из самых методически сложных.

«Это достаточно значимый фактор воздействия на климат, заметный в масштабах города. Мы же по закону обсуждаем проект с точки зрения экологической необходимости, а не экономической целесообразности. В материалах оценки воздействия на окружающую среду должны быть просчитаны и оценены все альтернативные варианты реализации проекта. Должно быть просчитано, насколько снизится или увеличится экологическое воздействие, если при дегазации метан будут просто сжигать или сжигать с утилизацией тепла», – подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что сам по себе метан не ядовит, но несет с собой очень пахучие примеси и разносит их. Свалочный газ распространяется как смесь. Для расположенных по соседству садоводов, выбросы таких объемов – не подарок.

Глава администрации Ломоносовского района Алексей Кондрашов пообещал «Фонтанке», что придет на слушания, но ознакомиться с проектом рекультивации не успел. «Есть строительные грунты разных классов опасности. Если пятый — думаю, нормально, если четвертый, это вызывает вопросы, надо изучать. Укрывать все равно будут грунтовыыми массами, вопрос, какого класса опасности они должны быть: к экологам, экспертам и проектировщикам, я такую ответственность на себя взять не могу», – пояснил он.

После проведения общественных слушаний вместе с протоколом по их итогам документация отправится на экологическую экспертизу, прохождение которой может занять, по разным оценкам, от трех до пяти месяцев.

В настоящее время идет рекультивация другого знакового полигона — Новоселки. Принцип примерно тот же — присыпать и засеять, разве что вдвое меньше сроки и объем необходимого грунта. Еще одно важное отличие — Новоселкам не пришлось отстаиваться несколько лет с момента их закрытия до начала рекультивации, так что газы полигона представляют интерес для инвестора. Ранее Смольный заявлял, что из примерно 2 млрд рублей расходов треть ждут от строителя станции дегазации. Землю под нее компании «ТДФ ЭкотехСПб» выделили в конце прошлого года. Предполагается, что станция снизит выбросы свалочных газов в атмосферу на 65%, параллельно производя 48 млн кВт в год.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»