«В пробке родился, в пробке и помру». Петербуржцы встали перед мостами в центре города

Неожиданно плотный трафик встретил жителей Петербурга в самом центре города вечером 21 ноября.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», необычно плотное движение с шести вечера зафиксировано на Пироговской и Арсенальной набережных, Каменноостровском проспекте, Троицком и Литейном мостах. Потерять на этих дорогах можно больше часа, это на 40-50 минут дольше обычного.

Водители через сервисы Яндекса предлагают друг другу кофе и призывают сигналить. «Какая-то шишка в городе», – предполагает один. «Наверное пешком идет», – добавляют другие. Некоторые допускают, что «Медведев едет на черепахе», однако, судя по сообщению на сайте российского правительства, премьер-министр находится в Москве, где несколько часов назад беседовал с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. Другие водители предугадывают свою судьбу: «в пробке родился, в пробке и умру».

Переговоры, все же, проходили и в Петербурге. На совете Межпарламентской ассамблеи СНГ беседовали спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Обсуждали роль женщин в политике.



