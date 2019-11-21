На служебной стоянке в Подмосковье нашли тело полицейского с огнестрельным ранением

Тело полицейского с огнестрельным ранением обнаружили в автомобиле в Московской области вечером 20 ноября. Машина была припаркована на службеной стоянке опорного пункта в Электрогорске.

Как сообщили в областном Следственном комитете, погибшему было 26 лет. Автомобиль оказался заперт изнутри. По записям с камер видеонаблюдения установили, что участковый сел в машину один.

По факту проводится проверка. Назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



