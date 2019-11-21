На Индустриальном спасают подростка. Мальчик на самокате выехал под колеса «Креты»

Подросток угодил под колеса автомобилистки в Красногвардейском районе Петербурга вечером 21 ноября. Мальчик 12 лет получил тяжелые травмы, за его жизнь борются врачи.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, ДТП произошло в боковом проезде у дома 13 по Индустриальному проспекту. Мальчик выехал на нерегулируемый пешеходный переход на самокате, появившись из-за фруктового ларька. В этот момент его сбила женщина 1968 года рождения, которая была за рулем «Хёндэ Крета». Дорога при этом была освещена.

По факту аварии проводится проверка.



