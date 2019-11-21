Политика или кухня. Спикеры Госдумы и СовФеда поспорили в Петербурге о роли женщины

Главы двух палат российского парламента – спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин поспорили о роли женщин в политике в ходе заседания совета Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге 21 ноября.

Их диалог приводят российские информагентства. Начался он с того, что Матвиенко поприветствовала новых членов совета — Зинаиду Гречаную (Молдавия) и Танзилу Нарбаеву (Узбекистан), после чего порадовалась увеличению числа женщин в составе ассамблеи. "Женская составляющая набирает силу, мощь, и не обещаю, что мы на этом остановимся... Радует, что в составе нашего парламентского сообщества растет роль женщин, это уже устойчивая тенденция. У нас все в порядке с гендерной политикой. Я думаю, что такая конкуренция заставит и наших мужчин действовать более активно", – сказала она.

На что Вячеслав Володин заметил, что эта тенденция не новая, однако женщинам не стоит забывать о семье. "Она у нас с 1918 года растет. Мы впереди планеты всей... Валентина Ивановна, мы (мужчины) меньше живем, это не в наших силах (конкурировать). Мужчины более ранимые, женщинам надо помнить это и больше уделять внимание семьям. Семья – основа стабильности любого общества. Я, может быть, консервативен, но за этим будущее, а все эти обамовские штучки уже отмирают", – сказал Володин.

В ответ на это Матвиенко в шутку заявила, что его «речь отменяется».



