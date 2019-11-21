Потерявшая должность за Twitter «владычица пивная» не намерена сидеть без дела, собирая лайки. Учительница ищет работу

Набрав миллион репостов и перевалив за 10 тысяч подписчиков автор микроблога под ником «владычица пивная» закрыла профиль. Теперь учительница истории ищет работу.

Фото: скриншот сообщения в Twitter

Свежий твит был размещен в микроблоге около шести часов вечера 21 ноября. В нем девушка поделилась радостью о том, что «миллион реплаев, конечно, классно», и сразу обратилась с призывом: «давайте лучше найдем мне работу». Откликов в соцсети, судя по комментариям, пока не поступило, есть только советы пойти в репетиторы.

Как ранее писала «Фонтанка», о своем увольнении 25-летняя учительница истории сообщила все в том же микроблоге 21 ноября. Сама она от общения отказалась, но про обстоятельства кратко рассказала директор 579 школы Приморского района Галина Махотина. По ее словам, уволилась педагог самостоятельно, а о микроблоге в школе узнали от родителей учеников.

В Twitter «владычица» рассказывала, например, как прогуливала уроки и пряталась от директрисы в туалете. После увольнения, а проработала она там полгода, учительница поведала о рыданиях детей, которых ей больше учить не придется. Она опубликовала переписки с учениками, которые назвали ее «лучшим учителем» и предложили «как-нибудь вместе выпить пивка».



