Начальницу Управления культуры Петрозаводска уволят за пост о мусорящих горожанах

Начальницу Управления культуры столицы Карелии Петрозаводска уволят за пост о мусорящих горожанах. В горадминистрации сочли эмоциональный спич Анны Лесонен оскорбительным.

Как 21 ноября пишет «Карелinform», накануне Лесонен опубликовала во «ВКонтакте» и Facebook сообщение, в котором содержались оскорбительные и грубые высказывания в адрес горожан. Чиновница была недовольна, что контейнер для пластиковых бутылок около её дома на Перевалке находится в ужасном состоянии: мусор разбросан вокруг оранжевой «клетки».

«Это не "случайно люди пластик мимо оранжевой спецсетки уронили", это мрази мусор до помойки не донесли», — написала чиновница, добавив, что целый день была вынуждена "разгребать это дерьмо". Позже посты были удалены.

«После таких слов администрация Петрозаводска намерена прекратить трудовые отношения с начальником Управления культуры. По данным местных властей, такое поведение недопустимо для муниципального служащего», — сообщает карельское издание.

Пока Лесонен находится в отпуске до 25 ноября. После его окончания чиновнице будет предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию.



