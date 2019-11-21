Москвичи высадились на петербургские трубы. Газпром меняет руководство одного из главных подрядчиков «Теплосети»

Многолетний гендиректор «МТЭР Санкт-Петербург» Александр Филиппов покинул компанию. На его место, как ранее в «Теплосеть Санкт-Петербурга», призваны варяги из столицы

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Александр Филиппов возглавил «МТЭР Санкт-Петербург» в 2014 году. Тогда это была дочка московского МТЭР — так проще произносить, чем «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»; тот на две трети принадлежал «ТЭК Мосэнерго», которым по большей части владели братья Ротенберги и на четверть — Газпром. Именно Газпром, а точнее его «правнучка» «Теплосеть Санкт-Петербурга» была и остается основным заказчиком «МТЭР Санкт-Петербурга» в части ремонта сетей. Непосредственно матушкой «Теплосети» является ТГК-1, и тогда, в 2014-м году ее возглавлял Андрей Филиппов — брат уходящего теперь со своего поста председателя петербургской МТЭР.

В конце 2014 года «трубное братство» распалось, Андрея Филиппова в ТГК-1 сменил Алексей Барвинок. Да и в целом формулу упростили: «ТЭК Мосэнерго» передал газпромовским структурам контрольный пакет акций «МТЭР Санкт-Петербург», и компания официально вошла в дружную газовую семью. К тому времени ситуация сложилась как нельзя удачнее: один из предыдущих директоров МТЭР Игорь Забиран возглавил управление заказчика комитета по энергетике. В комитет же ушла сменившая его Ирина Пермякова, а рынок основательно повыкосило «трубное» дело. Так что контрактов стало только больше: по данным СПАРК в 2014 году петербургская компания переложила для «Теплосети» труб на 2 млрд рублей, а в 2015 — уже на 9 млрд, и стала её главным подрядчиком.

Сейчас таких объемов уже нет: выручка МТЭР «Санкт-Петербург» за 2018 год составила 1,6 млрд рублей, в плюс по итогам года она, если верить СПАРК, не вышла. С этим ли связано увольнение Филиппова в начале ноября, «Фонтанке» выяснить не удалось: пресс-служба компании лишь сообщила, что это было решение совета директоров, и от дальнейших комментариев отказалась. Источники на рынке сообщили несколько версий сопутствующих событий – в диапазоне от конфликта интересов до некорректно списанных байпасных труб (то есть временных, которые устанавливаются в обход основной магистрали на время ремонта). Сам Александр Филиппов ответил на звонок, но узнав, что его беспокоит «Фонтанка», ограничился фразой: «Мне не интересно».

Зато, судя по всему, интересно его бывшим работодателям. После того, как корреспондент попытался навести справки внутри компании, ему позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности «МТЭР Санкт-Петербург». В благожелательной манере он посоветовал запросить официальный комментарий, а не названивать работникам предприятия. Совет был с признательностью принят, однако к тому времени пресс-служба уже замкнулась в себе. Так что корреспондент воспользовался случаем и попытался расспросить нового — видимо, осведомленного - собеседника об обстоятельствах увольнения Филиппова. Тот лишь посоветовал не верить слухам.





Исполняющим обязанности гендиректора 7 ноября был назначен Роман Краснослабодцев, однако, по данным «Фонтанки», он уже не руководит предприятием. Сейчас компанией управляет Андрей Николаев. Его полный тезка занимал должность заместителя главного инженера по теплосетям и тепловым пунктам в «Московской объединенной энергетической компании» (МОЭК). Это еще одна структура Газпрома, а непосредственно управляет ей «Газпром энергохолдинг» – «бабушка» «Теплосети Санкт-Петербурга» и, соответственно, материнская компания ТГК-1. Именно из МОЭК несколько лет назад в «Теплосеть Санкт-Петербург» пришел Антон Свиридов на должность заместителя главного инженера. Стремительная карьера позволила ему сначала стать главным инженером, а затем и гендиректором.

«МТЭР Санкт-Петербург» остается основным подрядчиком «Теплосети» по крупным проектам. К примеру, в 2019 году ему достался миллиардный контракт по адресной программе предприятия в различных районах города и еще один юго-западный на 200 млн. При этом 2019 год стал для «Теплосети» необычным: город впервые вложился в реконструкцию газпромовских труб на полтора миллиарда рублей, увеличив свою долю в уставном капитале «Теплосети» с 25,003% до 28,4%. Это позволило увеличить программу с 40 км до 70; при этом бюджетные средства были направлены на реконструкцию 5 км труб и 30 км «времянки» для последующих работ.

Всего Смольный рассчитывает в 2020-2023 годах выделить 14,5 млрд рублей в виде бюджетных инвестиций, что позволит ему получить контрольный пакет акций. По годам эта сумма расписана следующим образом: в 2020 году — 3 млрд рублей, в 2021-м — 3,5 млрд рублей, в 2022-м — 4 млрд рублей, в 2023-м — 4 млрд рублей. На следующий год искомые три миллиарда в проект бюджета уже заложены.

Если формально отслеживать газпромовскую генеалогию, то можно отметить, что МТЭР опосредованно принадлежит компании «Газпром теплоэнерго», которую пару лет назад возглавил Артур Тринога. Вскоре после этого сменилось руководство ее дочки – «Петербургтеплоэнерго»: ее возглавил Андрей Сухарев. Еще один тогдашний претендент — директор «Теплосети» по капстроительству Антон Марков — в итоге ушел в руководство компании СОМР: теперь это еще один крупный подрядчик компании.

Однако настоящий сезон трансферов был открыт в 2019, после того как Сергей Густов возглавил группу «Газпром межрегионгаз» (куда входит и «Газпром теплоэнерго»). После этого в энергетическом блоке Петербурга в 2019 года произошло множество кадровых перестановок. Помимо смены руководства «Теплосети», изменилась система управления ТГК-1 : Андрей Барвинок покинул должность директора, рычаги перешли непосредственно «Газпромэнергохолдингу». «Петербургтеплоэнерго» возглавил бывший председатель комитета по энергетике Владислав Петров. Не газпромовский сектор тоже поучаствовал: ушел гендиректор ГУП «ТЭК СПб» Игорь Федоров, и его сменил бывший заместитель главы комитета по тарифам Иван Болтенков.

Николай Кудин,

«Фонатнка.ру»