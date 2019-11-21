МВД: В «женском» ДТП на Вербной с пятью пострадавшими виноват мужчина-маршруточник

Виновником серьёзной аварии в Приморском районе Санкт-Петербурга, в которой пострадали пять человек, в городском ГУ МВД предварительно называют водителя маршрутки.

По информации главка, ДТП произошло 21 ноября в 15:55 на регулируемом перекрёстке Вербной улицы и Новоколомяжского проспекта. Версия такова: мужчина 1975 года рождения, управляя автобусом ПАЗ, при перестроении столкнулся с «Фольксвагеном Туарегом» под управлением женщины 1972 года рождения, а она по инерции ударила «Мерседес» под управлением женщины 1983 года рождения.

Пострадали пять пассажиров маршрутного автобуса – женщины 1957, 1959, 1969, 1974 и 1985 годов рождения. Они получили лёгкие травмы и травмы средний степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка, отмечают в отделе пропаганды УГИБДД.



