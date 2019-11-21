Сотрудник «скромной полиции» задержан. Во двор на Артиллерийской он приехал к невесте

Напавший на ребенка возле школы в Пушкине Олег Аронов встретился с невестой в отделе полиции. Пока он объясняется с коллегами, пострадавший школьник выпил валерьянки и отправился на олимпиаду.

В региональном управлении МВД «Фонтанке» 21 ноября подтвердили, что устроивший дебош во дворе дома 25 по Артиллерийской улице водитель действительно работает в полиции. «В отношении него проводится проверка. Также проверяется информация о конфликте с участием указанного полицейского. В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел, а также понесет наказание в соответствии с нормами действующего законодательства», – сообщили в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что от медицинского освидетельствования он отказался.

Местная жительница Ольга, которая вместе с супругом с самого начала следила за действиями Аронова, рассказала корреспонденту, что несколько минут назад вышла из отдела, где все свои наблюдения и процесс общения изложила в заявлении. Там ей пришлось общаться не только с сотрудниками, но и с невестой дебошира, которая оказалась её соседкой. Девушка, добавила Ольга, верит, что он мог напасть на взрослого человека, но в истории с ребенком сомневается. Сам же Аронов до сих пор ждет приезда неких «своих», которые «всё там разнесут».

Семиклассник, добавила Ольга, после того как убежал от Аронова обратно в школу, пошел в медпункт, где ему дали валерьянки. В таком состоянии ребенок отправился на олимпиаду по обществознанию в соседнюю школу.





Фамилию полицейского «Фонтанке» назвал его бывший тесть, он и владеет автомобилем «Санг Йонг», на котором Аронов катался по двору. С дочерью собеседника полицейский развелся пару лет назад, машину возвращать отказался. Он, по словам очевидцев, напал не только на ребенка, но и на двух посетителей травмбольницы.

Страница Аронова в соцсетях пестрит цитатами и картинками. Среди них такие, как «Дружу ли я с алкоголем?» отвечу честно: «Нет, не дружу, но связь поддерживаю»» и изображение «Порше» с символикой ДПС, подпись под которым гласит: «Скромная полиция Петербурга».