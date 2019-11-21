«Джип» на Каменноостровском закатился к дверям магазина. Медики, по словам очевидцев, занялись водителем

Jеер Grand Cherokee заскочил на тротуар у дома 44 по Каменноостровскому проспекту и упёрся в порог обувного магазина. ДТП в Петроградском районе Петербурге произошло вечером 21 ноября.

По словам очевидцев, среди пешеходов пострадавших нет, но медицинская помощь, видимо, нужна водителю. «Водителю плохо стало, минут 5 не реагировал, двери были заблокированы, сейчас подает признаки жизни, – рассказывает Светлана в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – МЧС и ДПС на месте». Вероятно, мужчине помогли выбраться из салона. «Кто-то в скорой. В машине никого нет. Выбито стекло водительское», – отмечала Раиса.

По данным на 18:27, машины скорой помощи на месте не было.





Татьяна, по её словам, видела сам момент аварии: «Ехал медленно. Наверное, плохо стало».

Обстоятельства ДТП выясняются. По сведениям «Фонтанки», «Джип» зарегистрирован на 48-летнего петербуржца, занимающегося бизнесом в сфере теплоэнергетики.