Экс-глава Службы безопасности Украины получил уголовное дело о госизмене и шпионаже

Экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак подозревается в госизмене и шпионаже. Как пишут 21 ноября «Українські Новини», дело возбуждено Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

Производство открыли по решению Соломенского районного суда Киева. В ведомстве отмечают, что суд обязал зарегистрировать соответствующее уголовное дело. Детали не уточняются.

Украинское издание отмечает, что ещё 4 октября в НАБУ поступило заявление о совершении экс-председателем СБУ преступлений, подпадающих под статьи 28, 364 («Злоупотребление властью»), 365 («Превышение власти или служебных полномочий»), 366 («Служебный подлог»), 191 («Присвоение средств»), 111 («Государственная измена»), 114 («Шпионаж») Уголовного кодекса Украины. А 25 октября суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по данным заявлениям.

Василий Грицак руководил СБУ практически весь срок президентства Петра Порошенко (до этого был начальником личной охраны олигарха), с начала лета 2015 года до инаугурации нового главы страны Владимира Зеленского. Известен тем, что не отдал честь новому президенту страны во время инаугурации.



