В Ленобласти снова затопило дорогу из-за ливней. Виновата Бритомля

Второй раз в ноябре затапливает дороги в Бокситогорском районе Ленинградской области. Если в начале месяца сюда докатился новгородский паводок, то сейчас виновато местное озеро с древним славянским названием Бритомля.

Как сообщает 21 ноября пресс-служба областного дорожного комитета, из-за ливней озеро вышло из берегов и подтопило участок региональной дороги «Подъезд к Селиваново» около деревни Замошье. Вода залила около 200 метров проезжей части, её глубина там составляет порядка 12 сантиметров.

Пока ограничение движения не вводится. Лодейнопольское ДРСУ по поручению ГКУ «Ленавтодор» контролирует состояние трассы, выставлены сигнальные вешки. Дорожники настоятельно рекомендуют водителям быть осторожными.

После «новгородского затопления», когда поднялась река Воложба, на прошлой неделе был обеспечен проезд по участкам дорог «Подъезд к деревне Славково» и «Пикалево – Струги – Колбеки» в том же районе.



