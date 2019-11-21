Девушек в Московском районе караулит «маньяк» в красном. Просит носок и брызжет перцем

Минимум трое жительниц Московского района Петербурга за последние два месяца пострадали от действий якобы натершего ногу юноши. На отказ в помощи с мозолями он реагирует струей перцового газа.

Затихший с начала октября юноша активизировался накануне и продолжил свою деятельность 21 ноября. По словам девушек, он обитает в районе 5-го Предпортового проезда. Юноша в красной куртке подходит с жалобами на натертости и просит пластырь. Кроме того, его интересуют носки собеседниц, их он хочет подложить в ботинок.

В случае отказа «гражданин в красной куртке, на вид 16 – 17 лет, рост примерно 165, чёрные волосы, с явными психическими отклонениями» достает баллончик с перцовым газом и нападает на девушек.

Одна из пострадавших уточнила, что на нее он напал около шести вечера на автобусной остановке на пересечении Варшавской и Ленинского проспекта 20 ноября, вторая встретилась с ним около полудня 21-го числа на улице Костюшко и даже успела сделать фото.

Фото: читатель "Фонтанки"





Впервые о нем в соцсетях рассказала одна из пострадавших девушек в начале октября.

Все трое утверждают, что обратились в полицию. Читательницы отметили, что сотрудники обещали до них доехать, но к семи вечера так и не появились.