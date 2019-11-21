"Князь Владимир" отстрелялся. Новейший подводный стратегический ракетоносец завершил госиспытания

Новейший российский стратегический атомный подводный крейсер "Князь Владимир" завершил государственные испытания на полигонах боевой подготовки Северного флота в Белом море и прибыл на Беломорскую военно-морскую базу в городе Северодвинске Архангельской области, сообщает 21 ноября Минобороны России.

"В его рамках экипаж успешно провёл испытательную торпедную стрельбу по подводной цели в Белом море", – сообщает ведомство.

Ранее экипаж РПКСН «Князь Владимир» выполнил первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке, а затем – испытательную торпедную стрельбу по надводной цели.

Выполнение испытательных стрельб РПКСН «Князь Владимир» обеспечили силы Беломорской военно-морской базы Северного флота.



