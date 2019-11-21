В Эрмитажном театре состоится премьера возрождённой мистической оперы «Ленора», средства от которой направят на помощь детям

На сцене Государственного Эрмитажного театра 24 ноября состоится премьера мистической оперы «Ленора» Иоганна Цумштега в реконструкции российского композитора Грайра Ханеданьяна. Часть средств собранных от продажи билетов будет направлена на благотворительные цели.

Создатели постановки рассказали на пресс-конференции, которая прошла 21 ноября, премьера «Леноры»» должна была быть представлена петербургской публике около двух столетий назад, но рукописный клавир был утерян. Баллада была написана Готфридом Бюргером в 1773 году и является первым образцом данного жанра в немецкой литературе. Баллада рассказывает мистическую историю девушки, ожидающей возвращения своего жениха после битвы. В русской литературе подражаниями «Леноре» считаются баллады Василия Жуковского «Людмила» и «Светлана».

В начале XXI века оригинал был найден, к ней была написана современная оркестровка.

«Мы сейчас фактически ничего нового не открываем, мы возвращаем. Мы дописали немного, потому что для того, чтобы это была опера, нужно вступление. Мы написали вступление и написали финал», – приводит слова Ханеданьяна агентство «Интерфакс».

Он добавил, что жанр постановки определен как духовная опера, а тема "Леноры" предвосхищает "Фауста" Иоганна Вольфганга Гёте.

Опера прозвучит в исполнении солистов Мариинского театра и симфонического оркестра под руководством Филиппа Селиванова. В постановке примут участие ученики Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. Режиссер спектакля – Александр Пономарев, художник по костюмам – дизайнер Янис Чамалиди.

Премьера станет и благотворительным мероприятием. Часть средств, собранных от продажи билетов, будут направлены на программу «Счастливое детство», которою реализует Благотворительный фонд «Наши дети – наше будущее». Фонд помогает детям с тяжёлыми заболеваниями. В рамках программы разрабатываются несколько проектов, которые направлены на улучшение условий пребывания маленьких пациентов в стационаре, проводятся различные месте-классы и др.