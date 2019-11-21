Финская почта: Забастовка в Финляндии не вызывает серьёзных задержек в доставке посылок в Россию

Существенных задержек в доставке посылок из Финляндии в Россию в связи с забастовкой финских почтовиков нет. Об этом «Фонтанке» сообщил Юсси Куутса, генеральный директор транспортно-логистической компании Itella, дочернего предприятия финской Posti в России.

«В общих чертах можно констатировать, что никакой тревожной ситуации с доставкой посылок из Китая и других стран нет. Задержки могут быть незначительные, процесс идёт достаточно гладко», – сказал Куутса.

В пресс-службе «Почты России» в Петербурге «Фонтанку» также заверили: «Почтовый обмен с Финляндией работает в штатном режиме».

Напомним, около девяти тысяч сотрудников Posti 11 ноября вышли на двухнедельную забастовку. Как передаёт 21 ноября Yle, переговоры профсоюза с работодателем зашли в тупик: государственный посредник Вуокко Пиеккала после очередных переговоров накануне вечером не оставила нового предложения по улаживанию трудового спора, стороны конфликта также не назначили новую дату встречи.

В знак солидарности к стачке подключились другие профсоюзы. Сегодня, 21 ноября, к забастовке присоединилась сфера морских перевозок. Если конфликт почтовиков с работодателем не разрешится, 25 ноября встанут паромы и грузовые суда под финским флагом, а также автобусы в Хельсинки.



