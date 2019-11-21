Mercedes сделал автомобиль-«скульптуру» из прошлого и будущего. В нём есть дисплей со стрелками, диван и нет стёкол

В новом концепте Vision Mercedes Simplex старейший мировой автопроизводитель сумел соединить представления о спортивном автомобиле 1901 года и технологии эпохи цифрового электротранспорта.

Отправной точкой для электрического концепта стал Mercedes 35 PS, разработанный Daimler-Motoren-Gesellschaft и дебютировавший весной 1901 года в гонках в Ницце, пишет Carscoops. Считается, что этот автомобиль в своё время открыл новую эру в дизайне транспортных средств, и воспроизводя его, Mercedes желает подчеркнуть свою нынешнюю готовность перейти в следующую эпоху.

Пока Vision Mercedes Simplex это всего лишь «упражнение в дизайне», даже не ходовой образец. Сам Mercedes называет его «скульптурой», однако в нём уже заложены некоторые конструктивные решения, которые показывают направление развития инженерной мысли.





Например, традиционная трансмиссии у концепта начисто отсутствует, и судя по всему, вместо этого электромоторы встроены в колёса. «Радиатор» представляет собой набор световых элементов в форме мерседесовской трёхлучевой звезды – такой же набор светящихся звёздочек встречается в концепте электрического седана EQS.

Минималистский интерьер концепта также стал данью историческому предшественнику с проекцией на цифровую эпоху. Вместо всех приборов посередине торпедо расположен один круглый дисплей, нарочно напоминающий часы. Именно на нём видна необходимая информация. Представляется она преимущественно в «гипер-аналоговом» виде, то есть на экран выводятся изображения циферблатов. Ветровое стекло, как и у прародителя, отсутствует.

Сиденье выполнено по моде прошлого века в виде дивана, напоминающего классическую роскошную мебель ручной работы. Такой же отпечаток хендмейда носят и другие элементы, включая обтянутое кожей рулевое колесо и ручки переключателей.

Такой концепт, конечно, никогда не доберётся до конвейера, но возможно, нечто похожее будет выпущено в единичных экземплярах для богатых фанатов Mercedes. Примеров такой практике немало, например Bugatti создал детский автомобиль в виде уменьшенной копии своего гоночного Type 35 и продаёт его по 30 тысяч евро.