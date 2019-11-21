Секретарь избиркома "Екатерингофского" оспорила в суде решение привлечь ее к ответственности

Решение мирового суда, который во время предвыборной кампании привлек к ответственности секретаря избирательной комиссии муниципалитета "Екатерингофский" Лидию Островскую, не устояло в апелляционной инстанции. Ленинский районный суд 21 ноября встал на сторону Островской и отправил дело на новое рассмотрение, сообщили "Фонтанке" участники заседания.

Секретарь муниципального избиркома настаивала на том, что вопреки закону ее никто не проинформировал о составлении протокола об административном правонарушении; не пригласили ее и в мировой суд. К тому же, утверждала Лидия Островская, к ответственности ее привлекли без согласия прокурора – хотя закон "Об основных гарантиях избирательных прав..." прямо это предусматривает.

Привлечь к ответственности Лидию Островскую мировой суд в июле попросила петербургская избирательная комиссия. Горизбирком тогда удовлетворил жалобу кандидатов в депутаты "Екатерингофского" – лидера петербургского штаба Алексея Навального Александра Шуршева и его соратницы Полины Костылевой. Они указали, что Лидия Островская трижды отказалась принять у них документы, необходимые для регистрации в качестве участников выборов, даже после того, как сделать это муниципальному избиркому велела городская комиссия. Именно за неисполнение решения петербургского избиркома мировой суд и привлек Островскую к ответственности.

Горсуд Петербурга накануне начал рассматривать иск о расформировании избирательной комиссии муниципалитета "Екатерингофский". С этим требованием в суд месяц назад обратился петербургский избирком: он признал работу муниципальных коллег неудовлетворительной. Рассмотрение этого иска горсуд приостановил до тех пор, пока районный суд не разберется с жалобой Островской на составленный в ее отношении административный протокол.



