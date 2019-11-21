Крутанулся на «каблуке». Две попутные машины на Ленсовета стали встречными

О серьёзной аварии на улице Ленсовета, 89, в Московском районе Петербурга сообщают очевидцы. Столкнулись «Митсубиши Лансер» и «Фиат Добло».

По предварительной информации, невзирая на двойную сплошную, водитель «Фиата» решил повернуть налево. «Лансер» ехал слева от него и ударил «Фиат» в левый борт. Обе машины вынесло на противоположную сторону дороги, а «каблук» при этом развернуло на 180 градусов.

На место прибыли две кареты скорой помощи. «Водитель «Фиата» был без сознания, но минут через пять пришел в сознание (возможно, сотрясение), – рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Пробки нет, но движение на трамвае невозможно».

Точные обстоятельства ДТП выясняются.



