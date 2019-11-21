«Ужас, это точно безопасно?» Химический запах распространился уже на три района Петербурга

Едкий химический запах добрался до Колпинского района Петербурга. Как вечером 21 ноября сообщили читатели «Фонтанки», смрад уже ощущается в посёлке Металлострой.

«Пахнет очень сильно, ужас, это точно безопасно?» – переживают жители.

Несколькими часами ранее стало известно, что анализ проб сточных вод из канализации специалистами Роспотребнадзора во Фрунзенском районе не позволил определить причину удушающего запаха. Специалисты сообщили, что концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы.

С вечера 20 ноября проблема распространилась на Невский район в сторону проспекта Большевиков. Жители также вызвали ответственные службы.



