Бывший поставщик электричества для Водоканала призывает выяснять отношения без уголовки. Директор компании за границей

Представитель ООО «Развитие и инвестиции» прокомментировал события 20 ноября, в ходе которых были обысканы его руководство и бывшие топ-менеджеры ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Компания уверена, что можно обойтись арбитражом.

Интересы РИИ в уголовном и арбитражном делах представляет адвокат Андрей Тындик. По его словам, конфликт между компанией и Водоканалом лежит в области гражданских взаимоотношений и подлежит разрешению в арбитражном суде. Кроме того, он отметил, что контракт на поставку электроэнергии между сторонами был расторгнут именно по инициативе «Развития и инвестиций» в связи с тем, что ГУП не оплачивало услуги в полном объеме.

В свою очередь, «Водоканал Санкт-Петербурга» настаивает, что конфликт основан на завышении стоимости электроэнергии. «Уголовное разбирательство, сопровождающее на данный момент данный гражданско-правовой спор, имеет своей целью выяснить обстоятельства подобного завышения и установить наличие преступных действий, которые могли стать причиной такого завышения, – заявляет пресс-служба ГУП. – Приостановление платежей по соответствующим договорам является не следствием недобросовестного поведения со стороны нашего предприятия, а законным способом защиты наших имущественных интересов, а также имущественных интересов Санкт-Петербурга и его жителей. Стоит отметить, что переход на обслуживание к гарантирующему поставщику уже позволил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" за пять месяцев сэкономить порядка 196 млн рублей».

Напомним, накануне сотрудники экономической полиции провели обыски по 40 адресам. Пришли, в том числе, в дома бывших директоров Водоканала – Феликса Кармазинова и Евгения Целикова, а также гендиректора ООО «Развитие и инвестиции» Алексея Малеева. Была обыскана машина главы юротдела РИИ Марины Брюзгиной. Мероприятия были связаны с уголовным делом, которое возбуждено по статье «Причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием». По версии следствия, «Развитие и инвестиции» с ведома бывшего руководства Водоканала завышали стоимость электроэнергии по контрактам поставки для ГУП. По итогам обысков Целиков был задержан. Алексей Малеев, по данным «Фонтанки», находится за границей.



