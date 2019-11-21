Пять женщин пострадали в маршрутке на Вербной. Она не разъехалась с двумя женщинами

Серьёзное ДТП на Вербной улице, 18, оказалось «женским». Два водителя из трёх и все пострадавшие – дамы.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, столкнулись три транспортных средства: автобус коммерческого маршрута № 373 компании «Третий парк», «Фольксваген Туарег» и «Мерседес». За рулём легковых машин были женщины среднего возраста, они невредимы.

Все пострадавшие – из маршрутки, женщины-пассажирки. Травмы у них, по предварительным данным, лёгкой или средней степени тяжести. По информации «Дорожного инспектора», женщин госпитализировали с травмами средней степени тяжести.



