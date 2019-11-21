На севере Петербурга поймали агрессивного енота

Нетипичное для Санкт-Петербурга животное сняли с дерева на Суздальском проспекте.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

«Очевидцы обнаружили енота, который сидел на дереве. По данному адресу выехали сотрудники МЧС и инспекторы Комитета по природопользованию. Владельца животного установить не удалось, на еноте не было средств индивидуальной идентификации», – сообщает 21 ноября городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Спасатели отметили, что «зверь вел себя агрессивно». Это может быть связано или с плохим обращением, или с тем, что енот – дикий.

Животное отправили в фонд помощи животным «Велес» для дальнейшего обследования.



