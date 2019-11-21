СМИ: Испания начала расследование влияния России на референдум в Каталонии

Испанские следователи пытаются доказать, что связанная с Россией секретная группа могла стоять за референдумом в Каталонии.

«Судья Национального суда Мануэль Гарсия-Кастельон открыл тайное расследование о процессах в Каталонии, связанных с российскими спецслужбами», – об этом 21 ноября сообщает испанское издание El Pais со ссылкой на собственные источники.

Расследованием занимается подразделение полиции по борьбе с терроризмом. Оно исследует деятельность «элитной военной группы под названием «Подразделение 29155», которую связывают с попытками дестабилизировать ситуацию внутри ЕС. Ранее разведка якобы выяснила, что россияне поддерживали референдум о независимости в Каталонии.

Детали расследования, по данным СМИ, держатся в секрете. Официального подтверждения этой информации нет.



