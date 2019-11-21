Происшествия
СМИ: Испания начала расследование влияния России на референдум в Каталонии
Испанские следователи пытаются доказать, что связанная с Россией секретная группа могла стоять за референдумом в Каталонии.
«Судья Национального суда Мануэль Гарсия-Кастельон открыл тайное расследование о процессах в Каталонии, связанных с российскими спецслужбами», – об этом 21 ноября сообщает испанское издание El Pais со ссылкой на собственные источники.
Расследованием занимается подразделение полиции по борьбе с терроризмом. Оно исследует деятельность «элитной военной группы под названием «Подразделение 29155», которую связывают с попытками дестабилизировать ситуацию внутри ЕС. Ранее разведка якобы выяснила, что россияне поддерживали референдум о независимости в Каталонии.
Детали расследования, по данным СМИ, держатся в секрете. Официального подтверждения этой информации нет.
Справка:
1 октября 2017 года прошел референдум, в котором участие приняли 43% жителей региона. Подавляющее большинство (90%) высказалось за отделение от Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, применяя, в том числе, силовые методы. Пострадали 893 человека. Конституционный суд признал референдум незаконным. Несмотря на это, 27 октября каталонский парламент большинством голосов одобрил резолюцию о провозглашении независимой республики. Однако уже на следующий день, 28 октября, власти Испании объявили о роспуске правительства и парламента региона и передали полномочия главы Каталонии вице-премьеру страны. Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон смог вовремя покинуть страну. Испанские власти пытались добиться его выдачи, но все попытки закончились неудачей.