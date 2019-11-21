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Общество
23.11.2019 11:38
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«Не хочу рожать новых детей из-за климата»: почему в Петербурге за тревожных экоактивистов возьмутся психологи

Испытываете страх перед летящими полиэтиленовыми пакетами, ощущение бессмысленности от выброшенной мимо урны пластиковой бутылки, чувствуете переизбыток информации о Грете Тунберг? Теперь этим займутся профессиональные психологи.

«Не хочу рожать новых детей из-за климата»: почему в Петербурге за тревожных экоактивистов возьмутся психологи

Грета Тунберг// AP Photo/Jean-Francois Badias/ТАСС

В Петербурге начинает работу первая в России группа помощи людям с экологической тревожностью. Сборы будут некоторым образом напоминать известные собрания анонимных алкоголиков. Организаторы планируют разбираться в чувствах участников, на встречах они будут оказывать поддержку друг другу. «Фонтанка» пообщалась с теми, кто уже записался на проект или подумывает об этом.

Автором идеи стала медиакоординатор Гринписа Ирина Скипор. А воплотить её в жизнь взялись Ася Воронкова, создательница первого в Петербурге магазина без упаковки «Покупай правильно», и выпускница Балтийского института экологии, политики и права семейный психолог Алена Ткачева-Владимирова. Первоначально проект предполагает 10 еженедельных встреч на базе «Добродомика» на Васильевском острове. Первая назначена на 24 ноября. Плата оставлена на усмотрение участников. На момент разговора желающих набралось пятеро.

«Я не хочу рожать новых детей из-за климата», «не могла уснуть, когда мы посчитали, сколько тонн мусора раздавала «Пятерочка» на свой юбилей», «сортировала мешок с пластиком по категориям, и накатило волной, что даже на близких людей я не могу повлиять, чтобы они сократили количество покупок в упаковке», «чувствую огромное бессилие перед большим количеством мусора и осознанием, сколько его ежесекундно попадает в окружающую среду» – говорят люди, страдающие от экологической тревожности.

По словам Алены Ткачевой-Владимировой, симптомы схожи с клинической тревожностью, но причины связаны с информацией о последствиях изменения климата. Люди волнуются из-за своего будущего, не находя решений, как они могут на него повлиять.


«У всех она выражается по-своему и в разной степени. Это может быть чувство страха, гнева, даже безысходности, у кого-то это бывает в определенные периоды, кто-то живет в этом состоянии. А помощь будет заключаться в поддержке, в возможности открыто и безопасно выражать свои чувства, – рассказала она «Фонтанке». – Экотревожность, на мой взгляд, может проявляться у любого здравомыслящего человека, который хоть немного задумывается о будущем, кто хоть немного знает о том, в каком состоянии сейчас наша планета».

По словам Скипор, подобные форматы поддержки работают и в Европе, и в США, но в России об этом никто не слышал, и запущенная в Петербурге группа станет первой в стране. И это не случайно.

«Петербург с точки зрения экологических инициатив – самый бодрый город в России. Здесь все зарождается в основном, не в Москве. Жителей серьезно волнует проблема мусора, раздельного сбора, пластикового загрязнения, что может добавить участников группе», – отметила она.

«В Америке есть специальные 12-шаговые программы. Мы будем разрабатывать свою аналогичную программу, но у нас нет пока исследовательского опыта в этом направлении, и мы будем его потихонечку развивать: соберем запрос, эмоции и пошагово будем с ними работать. Давать людям психологические инструменты, чтобы выйти из тех состояний, в которые они себя загоняют», – рассказала Ася Воронкова.

Не все из записавшихся на собрание жертв экологической тревожности в Петербурге согласились говорить с «Фонтанкой». Часть заявила, что не хотели бы тиражировать в СМИ личные психологические проблемы. Но некоторые решили, что их признание может помочь другим выявить их в себе.

«Я погружена в тему экологии и вижу, что количество негативных последствий от действий человека на планете в разы больше, чем я успеваю сделать для их исправления. Меня беспокоит беспомощность. Не пропадает желание продолжать что-то делать, но я не понимаю, как успевать делать больше, чтобы это имело больший вес. Это выражается в панических атаках. Перехватывает дыхание, подступает тошнота, трясет все тело, наступает апатия… Поэтому я записалась в группу», – рассказала Лиза Храпкина.

«Каждый раз задаю себе вопрос: «делаю ли я достаточно?» – и когда мне кажется, что я увеличиваю свой экослед, а не уменьшаю, как хотелось бы, то я обесцениваю свои предыдущие действия, хотя это не так. Часто возникает тревожность, когда сравниваю себя с экоблогерами. Ведь они делают так много, а я вот ничтожно мало, – поделилась Маргарита Каурова. – Я эколог по первому образованию, и из-за того, что эта тема мне близка и я в ней разбираюсь, я как будто больше знаю, чем обыватель. Возможно, что меньшее количество информации облегчает состояние».


Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

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