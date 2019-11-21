В украинском Житомире задержали россиянина, подозреваемого в связях с сирийскими террористами

В Житомире задержали россиянина, подозреваемого в связях с сирийскими террористами, об этом сообщает Нацполиция Украины.

Правоохранители сообщают о том, что задержание 30-летнего гражданина РФ произошло 21 ноября на одной из улиц областного центра. Мужчина находился в международном розыске за совершение убийства.

Нацполиция Украины добавляет, что задержанный является членом запрещенной в РФ и многих странах террористической радикальной организации «Исламское государство» и даже был руководителем одной из её групп.

"Разоблачение места пребывания и задержания иностранца стало результатом специальных мероприятий полиции области для очистки региона от потенциально опасных преступников", — прокомментировал задержание замначальника ГУ Нацполиции Житомирщины Вячеслав Пашковский.

Правоохранители Украины добавляют, что родился мужчина в Луганской области, но долгое время жил в России. На территории страны скрывался с целью избежания ответственности за совершение убийства. Его имя не называется.



