Подорожание медсправок отложено в тот же день, когда появился первый умерший в очереди водитель

Ажиотаж вокруг повышения цен на медицинские справки для водителей 21 ноября, похоже, достиг пика. На фоне яркого высказывания Владимира Путина: «Они как с дуба рухнули» - и новостей о том, что введение нового порядка медосмотра отложено, в очередях в наркодиспансеры творится странное и страшное – викторина, драки и смерть.

В Казани в очереди за справкой умер пенсионер. Как пишет KazanFirst, 73-летний водитель пришёл утром в Республиканский наркологический диспансер на улице Тунакова, некоторое время простоял в очереди, а потом упал. Источник издания в оперативных службах подтвердил, что смерть не носит криминальный и насильственный характер.

В наркологическом диспансере города Старый Оскол (Белгородская область) устроили розыгрыш пяти «билетов», дающих право пройти медосмотр бесплатно, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сообщество «Авто Белгород» «ВКонтакте», где опубликовано видео. На кадрах видно, как предположительно сотрудница медицинского учреждения анонсирует проведение розыгрыша: «Кому попадется счастливый билет, тот комиссию проходит бесплатно», после чего ей приносят мешок с билетами.





В очереди в Набережных Челнах вчера произошла драка. Татарстанское издание «Версия» рассказывало, что двое молодых людей не смогли договориться о том, кому проходить первым. Примечательно, что случилось это в очереди к психиатру.

В Петербурге, напомним, таких страшных очередей не наблюдается, только в некоторых наркодиспансерах отметили, что посетителей стало больше. Главный нарколог города объяснил почему: у нас свои «онлайн-особенности».

22 ноября должны были вступить в силу изменения в процедуру медосвидетельствования для получения водительских прав, которую должны проходить желающие получить новые права или продлить старые, а также те, кто был лишён прав. Усложнение процедуры предполагает повышение цен в несколько раз. 21 ноября введение соответствующего приказа Минздрава было отложено. Замминистра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что такое решение принято главой Минздрава Вероникой Скворцовой из-за обеспокоенности граждан.