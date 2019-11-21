Кино и провокация. Представитель МИД РФ прокомментировала шпионский скандал в Белграде

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 ноября во время традиционного брифинга связала появление скандальной видеозаписи с якобы передачей денег "российским разведчиком" в Сербии с предстоящими переговорами лидеров двух стран, назвав это провокацией.

"Это использование каких-то технологий в каких-то целях. Сейчас у нас должны состояться контакты на высшем уровне. Мы уже привыкли, что перед контактами на высшем, высоком уровне, где-то за неделю, за несколько дней появляются какие-то "интересные" сюжеты, выдаются за какие-то сенсации. Потом, правда, проходит время, все это либо дезавуируется, либо оказывается наскоро состряпанной провокацией. Мне кажется, все вопросы, которые вызывают озабоченности у страны, у государства, они решаются по соответствующим каналам. А вот к этому надо относиться как к какой-то провокационной истории", – приводят слова Захаровой российские информагентства.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила: "Очевидна задача, которая стояла перед авторами этого "кино", – это провокативные действия, попытка настроить людей соответствующим образом перед целым рядом переговоров, встреч, визитов и так далее".

Напомним, в сербском сегменте Интернета появилось видео, на котором якобы запечатлен сотрудник российского посольства в Белграде во время передачи взятки высокопоставленному сербскому госслужащему. «На этом видео офицер Главного военного разведывательного управления (ГРУ) России полковник Георгий Викторович Клебан, который платит своему сербскому агенту, являющемуся высокопоставленным сербским чиновником. Клебан работает в посольстве России в Белграде. Вот что с нами делают русские "друзья"», – сообщает автор ролика. Резонанс привел к тому, что послу РФ в балканской республике придется обсуждать ситуацию с высшим руководством страны.



