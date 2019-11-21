Представители Лаппеенранты рассказали, что измеряют поток российских туристов автобусами у "Призмы"

Туропоток россиян в Лаппеенранту ещё не достиг уровня 2013 года, но ситуация улучшается. Об этом свидетельствуют данные "автобусного индекса", рассказал 21 ноября мэр Лаппеенранты Киммо Ярва.

Как пояснила "Фонтанке" руководитель отдела маркетинга Лаппеенранты Мирка Рахман, так называемый "автобусный индекс" заключается в том, что считают количество российских автобусов, которые за день останавливаются у супермаркета Prisma или Raja Market. В приграничном городе его называют очень показательным. По словам Рахман, в пиковый 2013-й автобусов было до 25 в сутки, после обвала рубля и введения санкций – всего 7 – 8. Однако в этом году интерес петербургских шопинг-туристов выроc, и закупиться финскими продуктами россиян привозят примерно 20 автобусов.

Ранее в Лаппеенранте рассказали о покупательских привычках россиян и их любимых товарах. В 2018 году наши соотечественники принесли Южной Карелии 312 млн евро, причём 270 млн были потрачены на покупки продуктов и товаров.



