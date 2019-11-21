Маршрутка попала в ДТП на Вербной. Пострадавших предварительно 5–6 человек

Несколько человек пострадали в результате аварии с маршруткой в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Об аварии на Вербной улице, неподалёку от пересечения с Афонской, сообщил читатель «Фонтанки» Кирилл. По его словам, столкнулись маршрутка № 373 (она якобы не успела затормозить) и две легковые машины, на место сейчас приезжают скорые.

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Третий парк», по предварительным данным, в ДТП участвовали маршрутный автобус и легковой «Фольксваген», пострадали пять-шесть человек. Травмы у них нетяжёлые.

Обстоятельства аварии устанавливаются.



