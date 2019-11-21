«Петербургская Недвижимость» открыла продажи новой очереди ЖК «Чистое небо»

Setl City

Компания вывела на рынок десятую очередь популярного квартала в Приморском районе. Она состоит из трех домов, расположенных вдоль Арцеуловской аллеи.

Сейчас в продаже представлен корпус 10.1. Это дом высотой от 14 до 24 этажей с закрытым двором, свободным от автомобилей, и подземным паркингом. Среди планировок — варианты от студий до трехкомнатных евроформата с большой кухней. Цены на старте продаж — всего от 2,45 млн рублей. Все квартиры сдаются с полной чистовой отделкой по стандартам «Итальянские коллекции» в цвете «Ваниль» и «Шоколад».

«Чистое небо» от девелопера Setl Group — популярный проект комфорт-класса в Петербурге. По итогам компании за январь-сентябрь 2019 года он стал лидером по количеству купленных квартир. Квартал строится в активно развивающейся части Приморского района: на Комендантском проспекте, рядом с просторным Юнтоловским лесопарком. До ближайшей станции метро — «Комендантский проспект» — 15 минут езды.

Восемь корпусов в составе жилого комплекса уже сданы и заселены. Здесь предусмотрена вся инфраструктура для комфортной жизни: открыты два детских сада, а третий построен, возводится общеобразовательная школа, на первых этажах домов работают магазины и кафе.

«Петербургская Недвижимость» выступает эксклюзивным брокером ЖК «Чистое небо» и всех остальных проектов Setl Group. Компания сотрудничает с 40 застройщиками и предлагает покупателям широкий выбор жилья в Петербурге и Ленинградской области.

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