Госдума упростила взыскание зарплат с работодателей

Государственная дума ФС РФ 21 ноября приняла в третьем чтении поправки к Трудовому кодексу о взыскании долга по зарплате с работодателя во внесудебном порядке. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Законопроект призван защитить трудовые права граждан от «недобросовестных работодателей», задерживающих зарплаты, и ускорить процесс получения денег работниками, говорится в пояснительной записке. Действующий Трудовой кодекс в случае возникновения такой проблемы предусматривает судебное разбирательство, которое зачастую имеет затяжной характер и вынуждает работников пользоваться займами до зарплаты.

Принятые поправки дают сотрудникам возможность обращаться в трудовую инспекцию, которая готовит исполнительный документ о принудительном взыскании долга по зарплате. По мнению спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина, большая часть работодателей предпочтет погасить долг уже на этом этапе, чтобы не нести дополнительные расходы из-за судебного разбирательства.



