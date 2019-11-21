ЖК BOTANICA вошел в ТОП-10 лучших жилых комплексов Санкт-Петербурга

Группа «Эталон»

20 ноября состоялась торжественная церемония награждения ТОП-10 лучших компаний и жилых комплексов Санкт-Петербурга – номинантов городской премии «Фонтанка.ру – Признание и Влияние».

По итогам первого этапа премии ЖК BOTANICA, который Группа «Эталон» возводит в Петроградском районе Санкт-Петербурга, вошел в шорт-лист сразу в двух номинациях – «Лучший жилой комплекс для автовладельцев» и «Лучший жилой комплекс – благоустройство».

Также в рамках церемонии награды были вручены лучшим банкам, общественным и культурным пространствам, операторам сотовой связи, ВУЗам, ТРК, такси и представителям других направлений бизнеса Санкт-Петербурга.

Победителей из шорт-листов определит онлайн-голосование на сайте премии. Оглашение итогов и вручение наград состоится 12 декабря 2019 года на праздничной церемонии в Главном штабе Эрмитажа.

Ежегодная премия «Фонтанки.ру» — это знак благодарности горожан самому качественному бизнесу Петербурга и тем петербуржцам, которые оказали наиболее позитивное влияние на развитие нашего города.

Жилой комплекс BOTANICA возводится по адресу: Аптекарский пр., д.5, лит. А, вблизи Ботанического сада. BOTANICA включает в себя два корпуса высотой 8 и 9 этажей на 356 квартир, общей реализуемой площадью 47 тыс. кв. м, встроенные коммерческие помещения и парковку на 363 автомобиля. На последних этажах комплекса расположатся террасы с видами на Аптекарскую набережную, живописный Ботанический сад и целый ряд исторических объектов. Проект BOTANICA прошел сертификацию по российскому стандарту энергоэффективности и экологичности объектов недвижимости GREEN ZOOM.

Справка о Группе «Эталон»

ЖК Botanica – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb