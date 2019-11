В Белый дом пытался прорваться злоумышленник. Его авто вовремя остановили

Водителя, пытавшегося проехать на территорию резиденции президента США, вовремя остановили.

Об инциденте сообщает Секретная служба США в Twitter. Согласно её информации, 21 ноября при попытке проехать без разрешения на территорию Белого дома был задержан мужчина. Злоумышленник попытался проследовать за автомобилем, проехавшим по пропуску через внешний КПП комплекса. Сотрудники спецслужбы, ответственной за охрану президентской резиденции, остановили машину и задержали ее водителя.

An unauthorized vehicle attempted to gain entry to the White House complex by following another vehicle that was lawfully entering at an external complex checkpoint.

The vehicle was stopped and the individual was immediately taken into custody by Secret Service U.D. Officers. pic.twitter.com/ex406WNK87

— U.S. Secret Service (@SecretService) 21. November 2019