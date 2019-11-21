"Как с дуба рухнули". Путин раскритиковал повышение стоимости медосмотра для водительских прав

Президент России выразил недовольство по поводу появившейся информации о резком подорожании справок для водительских прав из-за введения дополнительных обследований.

«МРОТ [в России] 11 тысяч 280 рублей. Такую зарплату у нас получают три миллиона двести человек, да ещё и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и поменьше платят. А сколько миллионов людей возле этой цифры? Чуть побольше? Если нужно пять тысяч отдать за эту справку, это что, ползарплаты получается?» – поделился своими соображениями Владимир Путин 21 ноября в эфире «Первого канала».

О подорожании справок глава государства высказался так: «Чушь какая-то». При этом президент подчеркнул важность дополнительных тестов для безопасности на дорогах. Он выступил за введение нового обследования «с умом» и «поэтапно».

«Все можно сделать, если подумать заранее. Они как с дуба рухнули», – резюмировал Владимир Путин.

К словам президента прислушался и Минздрав РФ, который объявил об отмене нововведений. На фоне новостей о грядущем подорожании россияне выстраивались в очереди на обследование по старым правилам.



